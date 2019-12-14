Экскурсия по Твери ознаменует открытие рождественской ярмарки
Сегодня, 14 декабря, в Твери открывается рождественская ярмарка. Старт ей будет дан бесплатной экскурсией «Зимние забавы в Твери», которая начнётся в 11:20.
Чтобы влиться в число забавляющихся, надо прийти к большому экрану, что стоит в начале пешеходной зоны улицы Трёхсвятская.
Экскурсия продлится 40 минут. Старт экскурсии ознаменует открытие рождественской ярмарки.
Ярмарка, на которой горожан, помимо предпраздничной торговли, ожидает и развлекательная программа, будет работать все выходные дни вплоть до Нового года на пересечении Трёхсвятской и Радищева. Затем она возобновит свою работу и в 2020 году, со 2 января.
ИСТОЧНИК KP.RU