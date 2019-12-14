2019-12-14T03:45:49+03:00
Общество

Экскурсия по Твери ознаменует открытие рождественской ярмарки

Она будет работать все выходные вплоть до Нового года
Олег ХАДАЕВ
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Рождественская ярмарка ждёт гостей. Фото: Администрация Твери.Рождественская ярмарка ждёт гостей. Фото: Администрация Твери.
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Сегодня, 14 декабря, в Твери открывается рождественская ярмарка. Старт ей будет дан бесплатной экскурсией «Зимние забавы в Твери», которая начнётся в 11:20.

Чтобы влиться в число забавляющихся, надо прийти к большому экрану, что стоит в начале пешеходной зоны улицы Трёхсвятская.

Экскурсия продлится 40 минут. Старт экскурсии ознаменует открытие рождественской ярмарки.

Ярмарка, на которой горожан, помимо предпраздничной торговли, ожидает и развлекательная программа, будет работать все выходные дни вплоть до Нового года на пересечении Трёхсвятской и Радищева. Затем она возобновит свою работу и в 2020 году, со 2 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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