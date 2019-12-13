2019-12-13T16:38:09+03:00
Общество

На открытии Рождественской ярмарки жителей Твери ждут мастер-классы, экскурсии и анимация

Праздник состоится 14 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
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Рождественская ярмарка начнет работу 14 декабря Фото: администрация ТвериРождественская ярмарка начнет работу 14 декабря Фото: администрация Твери
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В субботу в Твери начинает работу традиционная Рождественская ярмарка. ПО случаю ее открытия в выходные жителей и гостей Твери ждут развлечения.

Праздник начнется 14 декабря, в 11:20 с бесплатной экскурсии "Зимние забавы в Твери" (сбор у экрана на Трехсвятской).

С 12:00 до 13:00 состоится праздничное открытие ярмарки.

В 13:00 начнется анимация, мини-соревнования, розыгрыш призов от сети фитнес-клубов;

с 14:00 до 15:00 участников ждет мастер-класс "Новогодний сюрприз".

15 декабря

С 11:20 до 12:00 жители смогут вновь присоединиться к бесплатной экскурсии "Зимние забавы в Твери" (сбор на том же месте).

С 13:00 до 14:00 пройдет анимация с ростовой куклой Медведь и будет организован розыгрыш призов.

14:00 - 15:00 - дегустация меда.

Напомним, что Рождественская ярмарка будет работать до 7 января. На ней жители и гости Верхневолжья смогут купить сувениры, подарки ручной работы и угощения от тверских производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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