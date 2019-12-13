2019-12-13T20:18:49+03:00
Происшествия

В Тверской области двое мужчин украли 80 метров медного кабеля

За содеянное они наказаны условным сроком и исправительными работами
Ольга ТРОФИМОВА
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Двух мужчин осудили за кражу медного кабеляДвух мужчин осудили за кражу медного кабеляФото: Олег ЗОЛОТО
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Преступление было совершено в поселке Редкино, Конаковского района, Тверской области. Двое мужчин вместе выпивали, и один предложил своему приятелю отправиться на территорию предприятия и совершить кражу.

Мужчины пробрались через забор на территорию ООО и, вооружившись топором, отрубили кусок медного кабеля длиной 80 м. Ущерб составил 26 тыс. 200 рублей.

Решением Конаковского городского суда мужчины признаны виновными в краже. Один из них наказан годом исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства; другой получил полтора года лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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