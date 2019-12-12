2019-12-12T22:47:45+03:00
Звезды

Фильм Павла Дроздова «Прощаться не будем» покажут в Твери в День защиты Калинина

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Съемки картины проходили в Твери и Калининском районеСъемки картины проходили в Твери и Калининском районеФото: Ирина ТАРАСОВА
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16 декабря в День освобождения Калинина в Твери пройдет еще одно знаковое мероприятие. В ДК «Затверецкий» все желающие смогут посмотреть военный фильм нашего земляка, режиссера Павла Дроздова «Прощаться не будем».

Действие фильма происходит в конце 1941 года, когда огромная немецкая армия приближается к Калинину в надежде через него открыть себе прямой путь к Москве.

Съемки картины проходили в Твери и Калининском районе. В массовых сценах было задействовано несколько сот горожан.

Режиссер Павел Дроздов рассказывал об этом так:

- В картине было задействовано только массовки более 500 человек, большая часть из которых - жители Твери. А потому я не мог не показать фильм сначала моему родному городу, - признался режиссер.

Действительно, предпремьерный показ «Прощаться не будем» состоялся в Твери в декабре 2017 года. В широкий прокат картина вышла в июне прошлого года.

Начало в 14:00. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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