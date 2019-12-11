2019-12-11T18:03:06+03:00
Общество

В Твери предпринимателей штрафуют за неправильные вывески

Несколько актов уже составлено за вывески на Советской и Тверском проспекте
Виктория ТУШКОВА
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Вывески на улицах инспектируют и по итогу составляют акты о штрафе. Фото: администрация Твери.Вывески на улицах инспектируют и по итогу составляют акты о штрафе. Фото: администрация Твери.
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В Твери уже два месяца (с 11 октября) действует дизайн-код. Сейчас городские чиновники ведут с предпринимателями разъяснительную работу о новых стандартах. У них есть год, чтобы привести свои вывески в соответствие с дизайн-кодом.

Однако, как отмечают в городской администрации, проблема заключается в том, что большинство информационных конструкций в центре города, не согласованы в департаменте архитектуры и градостроительства даже в существующем виде. За это предусмотрены штрафы, которые выписывают по итогам проверочных рейдов.

Несколько актов уже составлено за вывески, размещённые на улице Советской и Тверском проспекте. Предпринимателям - владельцам вывесок грозит штраф - 10-20 тысяч рублей.

У тех, чьи вывески согласованы, есть год на то, чтобы они стали соответствовать новым правилам. Напомним, внедрять код начнут с улиц Советской, Вагжанова, Софьи Перовской, Трёхсвятской, Тверского проспекта, а также проспектов Чайковского и Калинина. Согласованных вывесок на них около 80%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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