2019-12-11T16:13:39+03:00
Общество

Пресс-конференция губернатора Тверской области: Проезд на общественном транспорте в Твери не будет стоить дороже 30 рублей

Для постоянных пассажиров предусмотрены скидки
Ольга ТРОФИМОВА
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Проезд будет стоить не дороже 30 рублей Фото: ПТОПроезд будет стоить не дороже 30 рублей Фото: ПТО
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11 декабря на итоговой пресс-конференции губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал, что ждет городской транспорт. Отдельным пунктом было выделено регулирование тарифов, которые изменятся с переходом на новую транспортную систему.

- При безналичной оплате кредитной картой либо социальной картой, проезд в общественном транспорте будет стоить 25 рублей, - сообщил Игорь Руденя. - Сейчас обсуждается верхняя планка стоимости билета, если человек хочет просто один раз проехать и заплатить наличными деньгами. Пока мы остановились на предельном уровне в 29 рублей.

Вопрос еще открыт и находится на стадии согласования, но глава региона заверил, что дороже 30 рублей билет стоить не будет.

Льготы также сохранят, а пассажиры, которые регулярно пользуются общественным транспортом, могут получить скидку и платить за поездку 21 рубль.

Итоговая пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени.11 декабря в 9:30 состоится пресс-конференция Губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам 2019 года. В ней примут участие журналисты региональных и муниципальных средств массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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