Итоговая пресс-конференция губернатора Тверской области состоится в тот же день, но в другое время
Пресс-конференция губернатора Игоря Рудени, которая должна была состояться в среду, 11 декабря, в 14:00, перенесена. Глава региона встретится с журналистами в этот же день, но на несколько часов раньше, пресс-конференция начнётся в 9:30.
Напомним, диалог журналистов и губернатора можно будет смотреть в режиме онлайн:
-на интернет-ресурсах "КП"-Тверь": сайте и наших страничках в соцсетях (FB, VK, OK);
- на ТВ: "Россия-24 Тверь" и "Тверской проспект – Регион", а также на сайтах этих телеканалов;
- на сайтах районных газет;
- на сайте правительства Тверской области и в аккаунтах правительства в соцсетях.
Пресс-конференция продлится два часа.
ИСТОЧНИК KP.RU