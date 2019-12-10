Итоговая пресс-конференция губернатора Тверской области состоится в тот же день, но в другое время

СЕГОДНЯ 16:48 2019-12-10T18:13:29+03:00

Игорь Руденя встретится с журналистами 11 декабря в 9:30. ФОТО: ПТО

Игорь Руденя ответит на вопросы журналистов муниципальных и региональных СМИ

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Пресс-конференция губернатора Игоря Рудени, которая должна была состояться в среду, 11 декабря, в 14:00, перенесена. Глава региона встретится с журналистами в этот же день, но на несколько часов раньше, пресс-конференция начнётся в 9:30.

Напомним, диалог журналистов и губернатора можно будет смотреть в режиме онлайн:

-на интернет-ресурсах "КП"-Тверь": сайте и наших страничках в соцсетях (FB, VK, OK);

- на ТВ: "Россия-24 Тверь" и "Тверской проспект – Регион", а также на сайтах этих телеканалов;

- на сайтах районных газет;

- на сайте правительства Тверской области и в аккаунтах правительства в соцсетях.

Пресс-конференция продлится два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU