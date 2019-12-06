2019-12-06T13:45:18+03:00
Политика

Губернатор Тверской области Игорь Руденя ответит на вопросы журналистов

Пресс-конференция по итогам 2019 года состоится 11 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
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Каким для Тверской области стал 2019 год, Игорь Руденя расскажет 11 декабря на итоговой пресс-конференции Фото: ПТОКаким для Тверской области стал 2019 год, Игорь Руденя расскажет 11 декабря на итоговой пресс-конференции Фото: ПТО
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11 декабря в 14:00 состоится пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам 2019 года.

Присутствовать на ней будут журналисты региональных и муниципальных средств массовой информации. А вот жители смогут посмотреть мероприятие в Интернете или по телевизору.

В 14:00 прямая трансляция начнется на телеканалах "Россия-24 Тверь", "Тверской проспект – Регион" и их сайтах, на интернет-ресурсах "КП"-Тверь": сайте и в соцсетях (FB, VK, OK); на сайтах районных газет, а также на сайте правительства Тверской области, в аккаунтах правительства в социальных сетях.

Напомним, в 2018 году на итоговой пресс-конференции главы региона присутствовало более сотни представителей СМИ. Мероприятие длилось около двух часов. Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Руденя рассказал о нацпроектах, развитии транспортной инфраструктуры, газификации, инвестициях, тарифах, цифровом вещании, туризме и многом другом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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