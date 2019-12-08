2019-12-08T18:19:26+03:00
Звезды

Спектакль "Журавлиные перья" Тверского Театра кукол удостоен национальной премии

Постановка заняла третье место в номинации "Театр" Национальной интернет-премии "На благо мира"
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Постановка "Журавлиные перья" заняла третье место в номинации "Театр" Национальной интернет-премии "На благо мира" Фото: vk.com/teatrkukoltverПостановка "Журавлиные перья" заняла третье место в номинации "Театр" Национальной интернет-премии "На благо мира" Фото: vk.com/teatrkukoltver
Изменить размер текста:

Спектакль Тверского государственного театра кукол "Журавлиные перья " занял третье место в номинации "Театр" Национальной интернет-премии "На благо мира".

- Поздравляем весь коллектив театра, творческую группу участников, команду постановщиков из Санкт-Петербурга, техническую и художественно-постановочную группу с победой и наградой. Благодарим всех, кто отдал свой голос за эту работу, - комментируют в Театре кукол.

Напомним, ранее спектакль Тверского государственного театра кукол "Журавлиные перья" вошел в Long List премии "Золотая маска".

Спектакль "Журавлиные перья" поставлен по мотивам японской народной сказки Фото: из архива Тверского театра кукол

Спектакль "Журавлиные перья" поставлен по мотивам японской народной сказки Фото: из архива Тверского театра кукол

СПРАВКА "КП":

В основе постановки "Журавлиные перья" - японская народная сказка, которую в Стране восходящего солнца знает каждый ребенок. Это пронзительная история о Девушке-Журавле, которая в знак благодарности за свое спасение соткала много чудесной красивой материи из собственных журавлиных перьев, но люди не смогли оценить ее человеческой доброты и самопожертвования. Тогда Журавль навсегда покидает мир людей.

Режиссер-постановщик – Чакчи Фросноккерс (г. Санкт-Петербург). Художник-постановщик – Ульяна Елизарова (г. Санкт-Петербург). В спектакле использована японская народная музыка в обработке Полины Найденцевой (г. Санкт-Петербург).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области ищут волонтеров для проведения Всероссийской переписи населения
С сегодняшнего дня между Тверью и Москвой начинают ходить дополнительные пригородные поезда
На Академической даче Репина в Тверской области разбудят Новый год
Семнадцатилетнюю беглянку из Тверской области нашли живой и здоровой
Дачу жителя Москвы обокрали в Тверской области
В Тверской области пешеход погиб под колесами авто
В Тверской области ищут мужчину в черном
В Тверской области мужчина обокрал строящийся дачный дом
В Тверской области заработал портал "Подвиг и слава земли тверской"
На улице в Твери грабитель вырвал телефон у женщины из рук
В лобовом столкновении двух авто на эстакаде под Тверью пострадал человек
Следователи выясняют обстоятельства гибели на пожаре двух женщин в Тверской области
На улице Королева в Твери грузовик-манипулятор сбил два столба
На Вышневолоцком водохранилище в Тверской области пожилой велосипедист провалился под лед
В Горсаду Твери детей научат делать ёлочные игрушки
Два человека погибли во время пожара в Тверской области
Пьяный мужчина перебегал дорогу и попал под машину в Тверской области
В Твери школьники сыграют в КВН