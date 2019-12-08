Спектакль "Журавлиные перья" Тверского Театра кукол удостоен национальной премии

СЕГОДНЯ 18:18 2019-12-08T18:19:26+03:00

Постановка "Журавлиные перья" заняла третье место в номинации "Театр" Национальной интернет-премии "На благо мира" Фото: vk.com/teatrkukoltver

Постановка заняла третье место в номинации "Театр" Национальной интернет-премии "На благо мира"

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Спектакль Тверского государственного театра кукол "Журавлиные перья " занял третье место в номинации "Театр" Национальной интернет-премии "На благо мира".

- Поздравляем весь коллектив театра, творческую группу участников, команду постановщиков из Санкт-Петербурга, техническую и художественно-постановочную группу с победой и наградой. Благодарим всех, кто отдал свой голос за эту работу, - комментируют в Театре кукол.

Напомним, ранее спектакль Тверского государственного театра кукол "Журавлиные перья" вошел в Long List премии "Золотая маска".

Спектакль "Журавлиные перья" поставлен по мотивам японской народной сказки Фото: из архива Тверского театра кукол

СПРАВКА "КП":

В основе постановки "Журавлиные перья" - японская народная сказка, которую в Стране восходящего солнца знает каждый ребенок. Это пронзительная история о Девушке-Журавле, которая в знак благодарности за свое спасение соткала много чудесной красивой материи из собственных журавлиных перьев, но люди не смогли оценить ее человеческой доброты и самопожертвования. Тогда Журавль навсегда покидает мир людей.

Режиссер-постановщик – Чакчи Фросноккерс (г. Санкт-Петербург). Художник-постановщик – Ульяна Елизарова (г. Санкт-Петербург). В спектакле использована японская народная музыка в обработке Полины Найденцевой (г. Санкт-Петербург).

ИСТОЧНИК KP.RU