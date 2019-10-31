Спектакль "Журавлиные перья" Тверского театра кукол вошел в Long List "Золотой маски"

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-31T17:22:57+03:00

Коллеги из других театров и зрители поздравляют артистов с высокой оценкой их работы

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31 октября стало известно, что по итогам работы Экспертного Совета Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля "Золотая Маска" спектакль Тверского государственного театра кукол "Журавлиные перья" вошел в Long List Премии.

Цифры заявок в этом году впечатляют - 722 из 215 городов России. И среди них "Журавлиные перья".

- Для коллектива Тверского театра кукол это большая радость и высокий результат! Мы рады, что наша работа в списке самых заметных спектаклей сезона! С большой радостью поздравляем постановщиков, участников и весь коллектив театра с прекрасной новостью! Желаем успехов этой работе, долгой и интересной творческой жизни! - комментируют в Театре кукол.

К поздравлениям присоединяются коллеги из других тверских театров и, конечно, многочисленные зрители Театра кукол.

Также напомним, что сегодня - последний день интернет-голосования премии "На благо мира". Желающие еще могут зайти и поддержать спектакль "Журавлиные перья" на сайте Премии в разделе Театр.

КСТАТИ

В основе спектакля «Журавлиные перья» лежит японская народная сказка, которую в Стране восходящего солнца знает каждый ребенок. Это пронзительная история о Девушке-Журавле, которая в знак благодарности за свое спасение соткала много чудесной красивой материи из собственных журавлиных перьев, но люди не смогли оценить ее человеческой доброты и самопожертвования. Тогда Журавль навсегда покидает мир людей.

Режиссер-постановщик – Чакчи Фросноккерс (г. Санкт-Петербург). Художник-постановщик – Ульяна Елизарова (г. Санкт-Петербург). В спектакле использована японская народная музыка в обработке Полины Найденцевой (г. Санкт-Петербург).

В ближайшее время спектакль можно увидеть на сцене Московского Губернского театра 6 ноября в 19.00 в рамках Международного Большого Детского фестиваля.

В Твери на родной сцене его покажут 13 ноября в 12.30 и 30 ноября в 17.00.

Спектакль сразу оценили профессионалы и полюбили зрители. Фото: из архива Тверского театра кукол

Премьера спектакля прошла в феврале этого года. Фото: из архива Тверского театра кукол

Поздравляем Театр кукол с высокой наградой! Фото: из архива Тверского театра кукол

ИСТОЧНИК KP.RU