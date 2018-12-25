2018-12-25T19:52:54+03:00
Политика

Губернатор верит, что трамвай вернётся в Тверь

Игорь Руденя ответил на вопросы журналистов на итоговой пресс-конференции
Татьяна РУМЯНЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На пресс-конференции губернатора Тверской области было более сотни журналистов.На пресс-конференции губернатора Тверской области было более сотни журналистов.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Изменить размер текста:

Два часа отвечал на вопросы губернатор Игорь Руденя.

25 декабря пообщаться с главой региона в большой зал заседаний правительства на Советской приехали более сотни представителей СМИ.

Сенсационных заявлений не прозвучало. Все было чинно и гладко. Губернатор модерировал сам, обошелся без традиционного доклада об успехах региона за год. Сначала предоставил слово тем журналистам, кого знает, потом - всем остальным, кто руки тянул.

Тянули в основном «районки». Вот во Ржеве с кладбищем непорядок, у жителей поселка Малая Торопа после перехода на «цифру» телевизоры не показывали, а вот в той районной больнице беда с медиками. Обещал разобраться, «брал на карандаш».

- В Твери практически убит трамвай. В бюджете денег на него не заложено. Администрация города молчит, - задал вопрос (интересующий большинство тверичан) журналист, депутат Тверской гордумы Дмитрий Фадеев.

Игорь Руденя, в отличие от журналистов, был настроен оптимистично. Сообщил, что все земли под трамвайными путями недавно поставили на такой кадастровый учёт, что на место, занятое рельсами, никто не покусится.

Трамвай важно не просто сохранить, а сделать его аналогом московского метро - главнм связующим транспортом. Сейчас у московских коллег опыт перенимать будут, с Тверским вагоностроительным заводом переговоры идут, чтоб в перекладке рельсов и шпал подсобил.

- Трамвай - перспективный транспорт. Сегодня предпосылок для его ликвидации нет, - подытожил Игорь Руденя.

Что до денег на трамвай – то вопрос финансирования прорабатывается, город сам не потянет. А до молчащих чиновников администрации – посоветовал журналисту-депутату спросить у них: «Кто против трамвая?» и посмотреть, кто руки поднимет.

Еще о темах тверских: Спасо Преображенский собор освятят к июлю 2019-го. Губернатор не жалеет, что в запланированный ранее срок – в этом декабре – не успели. Холодно, да тут еще археологические раскопки с находками…

Тоннель в Чуприяновке введут в эксплуатацию в следующем году – там доделать кое-что надо, это за свой счет обещало сделать РЖД.

Западный мост – проект, о котором даже президент страны говорил, во время визита на вагонзавод в Тверь в начале года, почему без движения? Губернатор пояснил: потребовалась допэкспертиза, к вопросу финансирования и реализации смогут вернуться в следующем году.

Спрашивали губернатора о том, что с вывозом мусора в регионе будет. Он заверил, этот бизнес к частникам не уйдет. Но предпринимателям, которые сейчас этим занимаются, дадут пару лет на перепрофилирование.

Игорь Руденя посоветовал поддерживать друг друга. Фото: Пресс-служба ПТО

Игорь Руденя посоветовал поддерживать друг друга. Фото: Пресс-служба ПТО

Спросили губернатора и про то, какие для него ключевые события в регионе в этом году.

Игорь Руденя ответил, что это переход на цифровое телевидение (рассказывал об этом долго, видно, что с темой знаком плотно), снижение госдолга региона и снижение объема чернухи в прессе.

А то ведь раньше в топах интернет-поисковиков в связи с Тверским регионом в новостях выдавало лишь «убили-застрелили» и прочий негатив. А сейчас, по мнению губернатора, информповестка стала позитивней.

- Помогайте и поддерживайте друг друга. Можно и авансом похвалить коллег, - напутствовал на прощанье губернатор журналистов.

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Безработный мужчина обокрал дачный дом в Тверской области
Стал известен график работы транспорта Твери в новогодние выходные
Роспотребнадзор не советует покупать фейерверки с рук в Тверской области
Тарифы на электроэнергию для сельхозпроизводителей планируют снизить в Тверской области
Сказочные герои поздравили с Новым годом маленьких воспитанников тверского областного социально-реабилитационного центра
Полицейские Тверской области подвели итоги "Контроля трезвости"
"Ласточка" насмерть сбила женщину в Твери
Игорь Руденя: предпосылок для ликвидации трамвайного движения в Твери нет
Осужден мужчина, который вербовал жителей Тверской области в террористы
Власти Тверской области возьмут под свой контроль вывоз мусора
Подземный тоннель в Чуприяновке Тверской области откроется в конце первого квартала следующего года
Спасо-Преображенский собор в Твери планируют освятить летом следующего года
Тренеру по лыжным гонкам Александру Смирнову из Твери назначена ежемесячная денежная выплата
Известного криминального авторитета задержали в Твери
Сильный снегопад ожидается в Тверской области
500 детей из Тверской области посетили новогодний праздник в драмтеатре
Пешеход пострадал при столкновении двух легковушек в Твери
Автомобиль “скорой” попал в аварию в Твери
Около шести тысяч кубометров снега вывезли из Твери на специализированные полигоны
Врач-терапевт получила выплаты за фиктивную диспансеризацию жителей Тверской области
Четыре автомобиля столкнулись “паровозиком” в Твери
Житель Тверской области пострадал во время пожара в бане
Автомобилистка протаранила дерево в Тверской области
Молодой водитель проехал на красный и сбил ребенка в Тверской области
Молодой водитель без прав попал в серьезное ДТП в Тверской области
Заволжье в Твери вновь без тепла и горячей воды
Няня похитила у своих работодателей украшения и деньги на 288 000 рублей в Твери