Губернатор верит, что трамвай вернётся в Тверь

Два часа отвечал на вопросы губернатор Игорь Руденя.

25 декабря пообщаться с главой региона в большой зал заседаний правительства на Советской приехали более сотни представителей СМИ.

Сенсационных заявлений не прозвучало. Все было чинно и гладко. Губернатор модерировал сам, обошелся без традиционного доклада об успехах региона за год. Сначала предоставил слово тем журналистам, кого знает, потом - всем остальным, кто руки тянул.

Тянули в основном «районки». Вот во Ржеве с кладбищем непорядок, у жителей поселка Малая Торопа после перехода на «цифру» телевизоры не показывали, а вот в той районной больнице беда с медиками. Обещал разобраться, «брал на карандаш».

- В Твери практически убит трамвай. В бюджете денег на него не заложено. Администрация города молчит, - задал вопрос (интересующий большинство тверичан) журналист, депутат Тверской гордумы Дмитрий Фадеев.

Игорь Руденя, в отличие от журналистов, был настроен оптимистично. Сообщил, что все земли под трамвайными путями недавно поставили на такой кадастровый учёт, что на место, занятое рельсами, никто не покусится.

Трамвай важно не просто сохранить, а сделать его аналогом московского метро - главнм связующим транспортом. Сейчас у московских коллег опыт перенимать будут, с Тверским вагоностроительным заводом переговоры идут, чтоб в перекладке рельсов и шпал подсобил.

- Трамвай - перспективный транспорт. Сегодня предпосылок для его ликвидации нет, - подытожил Игорь Руденя.

Что до денег на трамвай – то вопрос финансирования прорабатывается, город сам не потянет. А до молчащих чиновников администрации – посоветовал журналисту-депутату спросить у них: «Кто против трамвая?» и посмотреть, кто руки поднимет.

Еще о темах тверских: Спасо Преображенский собор освятят к июлю 2019-го. Губернатор не жалеет, что в запланированный ранее срок – в этом декабре – не успели. Холодно, да тут еще археологические раскопки с находками…

Тоннель в Чуприяновке введут в эксплуатацию в следующем году – там доделать кое-что надо, это за свой счет обещало сделать РЖД.

Западный мост – проект, о котором даже президент страны говорил, во время визита на вагонзавод в Тверь в начале года, почему без движения? Губернатор пояснил: потребовалась допэкспертиза, к вопросу финансирования и реализации смогут вернуться в следующем году.

Спрашивали губернатора о том, что с вывозом мусора в регионе будет. Он заверил, этот бизнес к частникам не уйдет. Но предпринимателям, которые сейчас этим занимаются, дадут пару лет на перепрофилирование.

Игорь Руденя посоветовал поддерживать друг друга. Фото: Пресс-служба ПТО

Спросили губернатора и про то, какие для него ключевые события в регионе в этом году.

Игорь Руденя ответил, что это переход на цифровое телевидение (рассказывал об этом долго, видно, что с темой знаком плотно), снижение госдолга региона и снижение объема чернухи в прессе.

А то ведь раньше в топах интернет-поисковиков в связи с Тверским регионом в новостях выдавало лишь «убили-застрелили» и прочий негатив. А сейчас, по мнению губернатора, информповестка стала позитивней.

- Помогайте и поддерживайте друг друга. Можно и авансом похвалить коллег, - напутствовал на прощанье губернатор журналистов.