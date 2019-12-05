Открылась запись на приём в женский онкоцентр "Белая роза" в Твери

СЕГОДНЯ 20:38 2019-12-05T20:40:36+03:00

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В четверг, 5 декабря, открылась запись пациентов на приём в новый медицинский диагностический центр «Белая роза». Приём пациентов начнется с 23 декабря. В первый день записи в «Белой розе» обработали более 400 звонков.

Напомним, «Белая роза» - проект Фонда социально-культурных инициатив, разработанный под руководством президента Фонда Светланы Медведевой. Тверской центр – 16-й в стране. Он был открыт 4 декабря. Светлана Медведева лично приезжала в Тверь на его открытие.

Получать помощь в центре смогут более 1000 женщин в месяц. Обслуживание бесплатно для всех пациенток, имеющих полис ОМС. В центр можно записаться на приём к акушеру-гинекологу, онкологу-маммологу, врачу УЗИ-диагностики. В «Белой розе» также возможно сделать маммографию на современном цифровом маммографе.

«Белая роза» работает с одним выходным в неделю, с 9 утра до 21:00. Записаться на приём можно каждый 1-й и 3-й четверг месяца, с с 9:00 до 16:00. Запист ведётся по телефону 8 (4822) 36-29-00. Центр располагается на Тверском проспекте, дом 14.

ИСТОЧНИК KP.RU