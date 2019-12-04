В Твери открылся диагностический онкоцентр для женщин "Белая роза"

4 Дек. 23:01 2019-12-04T23:01:26+03:00

В нем женщины, имеющие полис ОМС, могут бесплатно пройти обследование органов репродуктивной системы

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Открытие медицинского диагностического центра "Белая роза" состоялось 4 декабря в Твери. Это благотворительный проект Фонда социально-культурных инициатив, направленный на сохранение женского здоровья. В открытии центра приняли участие президент Фонда Светлана Медведева, губернатор Тверской области Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Савва.

- Главная цель проекта – комплексная, бесплатная диагностика онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, - отметила Светлана Медведева.

Получить помощь в центре ежемесячно смогут более 1000 женщин. Медицинский центр работает в рамках системы медицинского страхования – скрининги проводятся бесплатно для всех пациенток, имеющих полис ОМС. Здесь можно пройти осмотр акушера-гинеколога, онколога-маммолога, сделать УЗИ и маммографию на современном низкодозном цифровом маммографе.

По мнению губернатора Игоря Рудени, открытие в Тверской области центра "Белая роза" – значимое для региона направление, связанное с самой главной задачей в сфере демографии – повышением рождаемости.

В открытии центра приняли участие президент Фонда Светлана Медведева, губернатор Тверской области Игорь Руденя Фото: ПТО

Центр находится в самом центре города, на Тверском проспекте, 14, и работает шесть дней в неделю, с 9:00 до 21:00. Предварительно записаться на прием можно по телефону: 8 (4822) 36-29-00.

ИСТОЧНИК KP.RU