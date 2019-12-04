В Твери открылся диагностический онкоцентр для женщин "Белая роза"
Открытие медицинского диагностического центра "Белая роза" состоялось 4 декабря в Твери. Это благотворительный проект Фонда социально-культурных инициатив, направленный на сохранение женского здоровья. В открытии центра приняли участие президент Фонда Светлана Медведева, губернатор Тверской области Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Савва.
- Главная цель проекта – комплексная, бесплатная диагностика онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, - отметила Светлана Медведева.
Получить помощь в центре ежемесячно смогут более 1000 женщин. Медицинский центр работает в рамках системы медицинского страхования – скрининги проводятся бесплатно для всех пациенток, имеющих полис ОМС. Здесь можно пройти осмотр акушера-гинеколога, онколога-маммолога, сделать УЗИ и маммографию на современном низкодозном цифровом маммографе.
По мнению губернатора Игоря Рудени, открытие в Тверской области центра "Белая роза" – значимое для региона направление, связанное с самой главной задачей в сфере демографии – повышением рождаемости.
В открытии центра приняли участие президент Фонда Светлана Медведева, губернатор Тверской области Игорь Руденя Фото: ПТО
Центр находится в самом центре города, на Тверском проспекте, 14, и работает шесть дней в неделю, с 9:00 до 21:00. Предварительно записаться на прием можно по телефону: 8 (4822) 36-29-00.
ИСТОЧНИК KP.RU