2019-12-05T15:54:05+03:00
Общество

Жители Тверской области стали чаще обращаться за неотложной медицинской помощью

За неделю "скорая помощь" выезжала на вызовы 3115 раз
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области участились вызовы "скорой помощи"В Тверской области участились вызовы "скорой помощи"Фото: Иван ВИСЛОВ
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С 25 ноября по 1 декабря сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи обслужили 3115. Это на 200 вызовов больше, чем неделей ранее. Госпитализировано 1257 человек, из них 253 ребенка. В Калининском районе обслужено 229 вызовов и госпитализировано 78 человек.

Чаще всего неотложная помощь по-прежнему требуется пациентам с острым коронарным синдромом, в т.ч. инфарктом, и острым нарушением мозгового кровообращения.

По Твери и Калининскому району Ежедневно на вызовы по Твери и Калининскому району выезжали 34 бригады, из них шесть бригад неотложной медицинской помощи. Чтобы доехать до пациента в экстренном случае бригаде в среднем требовалось 13,12 минуты, по Калининскому району – 26,87 минуты, на неотожный вызов – 17,04 минуты и 36,19 минуты, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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