Житель Твери ушел из магазина, не оплатив товар
Его задержали росгвардейцы
Злоумышленника передали сотрудникам полиции.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Твери сотрудники Росгвардии оперативно прибыли по тревожному сигналу в один из строительных гипермаркетов города и задержали мужчину, который ушел из магазина с неоплаченным товаром.
Сотрудники вневедомственной охраны установили, что 47-летний безработный житель Тверской области в торговом зале похитил декоративные украшения на сумму более трёх тысяч рублей. Злоумышленника передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
В отношении фигуранта решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU