Житель Твери ушел из магазина, не оплатив товар

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-04T11:50:14+03:00

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В Твери сотрудники Росгвардии оперативно прибыли по тревожному сигналу в один из строительных гипермаркетов города и задержали мужчину, который ушел из магазина с неоплаченным товаром.

Сотрудники вневедомственной охраны установили, что 47-летний безработный житель Тверской области в торговом зале похитил декоративные украшения на сумму более трёх тысяч рублей. Злоумышленника передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении фигуранта решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU