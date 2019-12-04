В деревне под Тверью мужчина зарезал своего знакомого

СЕГОДНЯ 11:07 2019-12-04T11:15:44+03:00

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области арестован 52-летний житель деревни Даниловское. Мужчину подозревают в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что 30 ноября 2019 года в указанном населенном пункте мужчина поссорился со своим знакомым и несколько раз ударил его ножом в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали по "горячим следам" сотрудники регионального УМВД и СКР. По ходатайству следователя фигурант арестован. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU