2019-12-04T11:15:44+03:00
Происшествия

В деревне под Тверью мужчина зарезал своего знакомого

Подозреваемый в убийстве арестован
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В ближайшее время мужчине предъявят обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ.В ближайшее время мужчине предъявят обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области арестован 52-летний житель деревни Даниловское. Мужчину подозревают в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что 30 ноября 2019 года в указанном населенном пункте мужчина поссорился со своим знакомым и несколько раз ударил его ножом в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали по "горячим следам" сотрудники регионального УМВД и СКР. По ходатайству следователя фигурант арестован. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Тверской области увезла из Израиля своего четырехлетнего сына без разрешения отца
Двое участников железнодорожной банды предстали перед судом в Твери
Дороги Тверской области заметает снегом
Итоговое сочинение в Тверской области пишут почти 6 000 выпускников
Житель Тверской области из-за личной неприязни к женщине сжег ее дом
Туристические объекты Твери нанесут на онлайн карты
В Тверской области появится новое министерство
Житель Твери ушел из магазина, не оплатив товар
Жительница Пензы поблагодарила следователя Тверской области за раскрытое дело
Автобусы в Твери будут ходить до полуночи с интервалом в четыре минуты
На склоне у Обелиска Победы во Ржеве появится цветочная композиция в виде цифры «75»
В Твери состоится зимний концерт мастера игры на дудуке Аргишти
Тверским авторам лучших вопросов писательница Дина Рубина подарит свою книгу с автографом
На площади Гагарина в Твери сбили пешехода