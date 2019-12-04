2019-12-04T11:07:22+03:00
Общество

Автобусы в Твери будут ходить до полуночи с интервалом в четыре минуты

А выходить на рейс машины будут в пять утра
Виктория ТУШКОВА
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Троллейбусов в новой транспортной модели не будет. Но маршруты сохранятся, ездить по ним будут автобусы.Троллейбусов в новой транспортной модели не будет. Но маршруты сохранятся, ездить по ним будут автобусы.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Переход к новой транспортной модели Твери запланирован на февраль 2020 года. Заключать контракты с перевозчиками будут 20 декабря 2019-го, сейчас идёт приём заявок от них.

Новая транспортная модель должна стать более лояльной к пассажиру: уменьшится интервал между автобусами, а ходить они будут с раннего утра и до ночи.

Согласно распространённой областным правительством информации, интервалы движения по популярным городским маршрутам составят около 4 минут, в отдалённых районах немного дольше – от 5 до 15 минут. Автобусы будут на рейсе с 5:00 и до 00:00. Каждую машину оборудуют системами навигации и видеорегистрации, датчиками дыма, валидаторами безналичной оплаты, климат-контролем, системой мониторинга пассажиропотока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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