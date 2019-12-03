2019-12-03T19:00:41+03:00
Общество

Инвалида, который ютился в летней беседке, перевезли в Дом милосердия в Твери

Евгения Трошкова обеспечат крышей над головой и четырехразовым питанием
Ольга ТРОФИМОВА
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Евгений Трошков жил фактически на улице Фото: ТИАЕвгений Трошков жил фактически на улице Фото: ТИА
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3 декабря 51-летнего инвалида второй группы Евгения Трошкова, который жил в летней деревянной беседке в центре Твери, на социальном такси комплексного центра доставили в Дом милосердия на ул. Коробкова.

Напомним, несчастный мужчина ютился фактически на улице. У него нет обеих ног и отсутствуют пальцы на руках. Сам он передвигаться не может, поэтому питанием его обеспечивали друзья и помощники-добровольцы.

О том, что человек живет в таких жутких условиях стало известно вчера. Сразу после публикации информации в местных СМИ, к Евгению Трошкову выехали специалисты Тверского комплексного центра социального обслуживания населения. Об этом ТИА сообщили в Министерстве социальной защиты населения Тверской области. Мужчину два часа уговаривали перебраться в интернат для инвалидов, но он наотрез отказывался и настаивал, что из Твери никуда не уедет. Но, в конце концов, согласился.

Инвалида поместили в Дом милосердия. Там с ним заключат договор на полгода, а после оформят в интернат во Ржев или Вышний Волочек.

В Доме милосердия у Евгения будет койко-место, вся необходимая мебель. Ему выдадут принадлежности и сезонную одежду, обеспечат четырехразовым питанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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