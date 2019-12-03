Инвалида, который ютился в летней беседке, перевезли в Дом милосердия в Твери
3 декабря 51-летнего инвалида второй группы Евгения Трошкова, который жил в летней деревянной беседке в центре Твери, на социальном такси комплексного центра доставили в Дом милосердия на ул. Коробкова.
Напомним, несчастный мужчина ютился фактически на улице. У него нет обеих ног и отсутствуют пальцы на руках. Сам он передвигаться не может, поэтому питанием его обеспечивали друзья и помощники-добровольцы.
О том, что человек живет в таких жутких условиях стало известно вчера. Сразу после публикации информации в местных СМИ, к Евгению Трошкову выехали специалисты Тверского комплексного центра социального обслуживания населения. Об этом ТИА сообщили в Министерстве социальной защиты населения Тверской области. Мужчину два часа уговаривали перебраться в интернат для инвалидов, но он наотрез отказывался и настаивал, что из Твери никуда не уедет. Но, в конце концов, согласился.
Инвалида поместили в Дом милосердия. Там с ним заключат договор на полгода, а после оформят в интернат во Ржев или Вышний Волочек.
В Доме милосердия у Евгения будет койко-место, вся необходимая мебель. Ему выдадут принадлежности и сезонную одежду, обеспечат четырехразовым питанием.
ИСТОЧНИК KP.RU