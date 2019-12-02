2019-12-02T14:13:31+03:00
Общество

В Твери инвалид второй группы вынужден жить в летней беседке

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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В обстоятельствах произошедшего разбираются следователиВ обстоятельствах произошедшего разбираются следователи
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В Твери инвалид второй группы уже более полугода проживает в летней беседке. В понедельник, 2 декабря, следователи Следственного управления регионального СКР начали проверку по данному факту.

О случившемся сообщили волонтеры. По словам добровольцев, они несколько раз обращались в социальную защиту, но помощи от ведомства так и не дождались. В холод мужчина вынужден ютиться в летней беседке, огороженной картонным коробками, и спать на старом холодильнике.

Вполне вероятно, что несчастный нуждается в теплых вещах и прочих предметах, но вот адреса мужчины волонтеры отчего-то не сообщили.

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следователю Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области.

- По результатам процессуальной проверки будет принято процессуальное решение, -сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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