Ко Дню Победы ветераны в Тверской области получат по 25 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:51 2019-12-03T14:51:45+03:00

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В Тверской области ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат по 25 тысяч рублей. Об этом 3 декабря сообщил губернатор Игорь Руденя на заседании регионального правительства.

Напомним, до 2019 года выплата составляла 5 тысяч рублей, в 2019 году ее увеличили до 10 тысяч. В преддверии юбилея Победы сумма выросла более чем в два раза. Теперь поддержку получат не только участники Великой Отечественной войны, но и приравненные к ним категории граждан - труженики тыла (сегодня в Тверской области их свыше 11 тысяч человек), вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны (свыше 2400 человек), а также "дети войны", статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году (самая многочисленная категория – свыше 91 тысячи 600 человек). В общей сложности - более 105 тысяч человек.

- Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям, которых с каждым годом, к сожалению, остаётся всё меньше. Наша задача – обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания, — отметил Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU