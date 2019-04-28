2019-04-28T17:50:21+03:00
Общество

Закон об установлении в регионе статуса «дети войны» подписал губернатор Тверской области

Это коснется 95 345 жителей региона
Ирина ТАРАСОВА
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О необходимости принятия закона говорили не один годО необходимости принятия закона говорили не один годФото: Ирина ТАРАСОВА
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Закон, устанавливающий в регионе статус «дети войны», подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя. В данную категорию войдут граждане, родившиеся в период с 1 января 1928-го по 31 декабря 1945-го года и проживающие на территории региона. Для них будут предусмотрены определенные меры социальной поддержки.

О необходимости принятия закона глава региона говорил еще 11 апреля, когда встречался с представителями тверских городских общественных организаций «Дети войны».

- Статус «дети войны» - это не привилегия, это уважительное отношение и поддержка людей, которые своим трудом это заслужили», - отметил тогда Игорь Руденя.

25 апреля документ, созданный по инициативе фракции «Единая Россия», единогласно приняли депутаты Заксобрания области. Согласно ему, подтверждать статус будет специальное удостоверение. Что касается социальных мер, то данные граждане смогут без очереди получать медицинское обслуживание, приходить на прием в организации социального обслуживания, а также иметь преимущество при приеме в стационарные организации соцобслуживания.

Статус «дети войны» получат 95 345 жителей Тверской области, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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