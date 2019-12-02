В Тверской области водитель ушёл с места ДТП, бросив пострадавших
Авария произошла в Калязинском районе
В Тверской области водитель ушел с места ДТП, бросив пострадавшихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
ДТП произошло вечером, 2 декабря, на 2-м км автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино, в Калязинском районе.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на указанном участке произошло столкновение двух автомобилей. Один из водителей не предоставил преимущество проезда другому, выезжая со второстепенной дороги на главную.
Известно, что в аварии пострадали два человека. Водитель-виновник ушел с места ДТП, бросив пострадавших в автомобиле.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU