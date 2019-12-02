2019-12-02T21:10:55+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель ушёл с места ДТП, бросив пострадавших

Авария произошла в Калязинском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области водитель ушел с места ДТП, бросив пострадавшихВ Тверской области водитель ушел с места ДТП, бросив пострадавшихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло вечером, 2 декабря, на 2-м км автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино, в Калязинском районе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на указанном участке произошло столкновение двух автомобилей. Один из водителей не предоставил преимущество проезда другому, выезжая со второстепенной дороги на главную.

Известно, что в аварии пострадали два человека. Водитель-виновник ушел с места ДТП, бросив пострадавших в автомобиле.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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