Житель Твери "увел" с чужой банковской карты 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-02T16:31:22+03:00

Житель Тверской области списал на свой счет с чужой карты 500 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Обвинительное заключение в отношении 31-летнего мужчины утверждено прокуратурой Московского района г. Твери. Его обвиняют в тайном хищении чужого имущества, совершенного в крупном размере.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый взял телефон потерпевшего и, воспользовавшись мобильным приложением, перевел на свой счет с его карты 500 тысяч рублей. Преступление было совершено на территории Москвы.

Обвиняемый вину признал и в ходе предварительного следствия ущерб частично возместил. За содеянное ему грозит лишение свободы на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU