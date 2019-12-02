Житель Твери "увел" с чужой банковской карты 500 тысяч рублей
Обвиняемому грозит шесть лет тюрьмы
Житель Тверской области списал на свой счет с чужой карты 500 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Обвинительное заключение в отношении 31-летнего мужчины утверждено прокуратурой Московского района г. Твери. Его обвиняют в тайном хищении чужого имущества, совершенного в крупном размере.
В ходе расследования установлено, что обвиняемый взял телефон потерпевшего и, воспользовавшись мобильным приложением, перевел на свой счет с его карты 500 тысяч рублей. Преступление было совершено на территории Москвы.
Обвиняемый вину признал и в ходе предварительного следствия ущерб частично возместил. За содеянное ему грозит лишение свободы на шесть лет.
ИСТОЧНИК KP.RU