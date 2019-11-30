В Твери ведется розыск водителя, скрывшегося с места ДТП на улице Андрея Дементьева

30 Нояб. 21:51 2019-11-30T21:57:31+03:00

Пострадавший сам обратился к медикам Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Пострадавший пешеход вынужден был сам обратиться за помощью

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Группа розыска ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери разыскивает очевидцев дорожного инцидента.

Сообщается, что ДТП произошло 26 ноября в 18.30 на перекрёстке улиц Андрея Дементьева и Жигарева. Неизвестный водитель сбил 53-летнего мужчину пешехода.

После наезда вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшему, водитель скрылся с места. А травмированному мужчине пришлось самому обращаться в больницу.

- Если вы обладаете какой-либо информацией, сообщите ее по телефону: 8904-001-9215, - уточняют в ГИБДД.

Также можно позвонить по этому поводу по телефонам 8(4822)66-78-41; 8(4822)66-78-54.

ИСТОЧНИК KP.RU