В Твери ведется розыск водителя, скрывшегося с места ДТП на улице Андрея Дементьева
Группа розыска ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери разыскивает очевидцев дорожного инцидента.
Сообщается, что ДТП произошло 26 ноября в 18.30 на перекрёстке улиц Андрея Дементьева и Жигарева. Неизвестный водитель сбил 53-летнего мужчину пешехода.
После наезда вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшему, водитель скрылся с места. А травмированному мужчине пришлось самому обращаться в больницу.
- Если вы обладаете какой-либо информацией, сообщите ее по телефону: 8904-001-9215, - уточняют в ГИБДД.
Также можно позвонить по этому поводу по телефонам 8(4822)66-78-41; 8(4822)66-78-54.
ИСТОЧНИК KP.RU