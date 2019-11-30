2019-11-30T19:48:11+03:00
Общество

При отсутствии изображения на телеэкранах жителям Тверской области рекомендуют перенастроить каналы

Проблемы возникли еще 19 ноября
Ирина ТАРАСОВА
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Помехи и отсутствие изображения связаны с технической настройкой включения общедоступных региональных телеканаловПомехи и отсутствие изображения связаны с технической настройкой включения общедоступных региональных телеканаловФото: Ирина ТАРАСОВА
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Жители Тверской области обратили внимание на помехи с сигналом на некоторых ТВ-каналах. Так, например, последние дни не работают каналы ОТР и «Россия 24». Где-то написано «сервис недоступен», где-то «слабый сигнал».

Как выяснилось, проблемы у современных телевизоров и цифровых приставок начались еще с 19 ноября. В администрации города Твери объясняют:

- Помехи и отсутствие изображения связаны с технической настройкой включения общедоступных региональных телеканалов в программы цифрового телевещания. - Если в телевизоре пропадет сигнал, зрителям необходимо просто перенастроить телеканалы – автоматически или вручную.

Кстати, не всех эти сложности затронут. Пользователей кабельного, спутникового и интернет-телевидения проблемы минуют.

Как перенастроить каналы цифрового телевидения? Три простых шага: 1. Нажмите на пульте телевизора (или приставки, если смотрите «цифру» через неё) одну из этих кнопок: Info, Menu иди Tools (точное название кнопки зависит от производителя); 2. Найдите в открывшемся окне раздел «Настройка каналов», а в нём - функцию «Автопоиск» и запустите её; 3. Дождитесь, пока система заново найдёт все каналы.

Все вопросы можно задать по телефону федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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