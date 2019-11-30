2019-11-30T18:09:09+03:00
Происшествия

Женщина в Бологое незаметно украла карту из кармана мужчины, а затем списала с нее деньги

Теперь ей грозит лишение свободы до двух лет
Ирина ТАРАСОВА
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С карты успели списать деньгиС карты успели списать деньгиФото: Анастасия ОСИПОВА
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30 ноября 56-летний житель Бологое Тверской области обратился в полицию. Мужчина рассказал, что у него украли банковскую карту в одном из кафе города.

На месте преступления следственно-оперативная группа отсмотрела камеры видеонаблюдения, опросила сотрудников кафе и составила ориентировку на подозреваемого.

Как выяснилось, эта была женщина. Заметив, что мужчина отвлекся, она залезла в карман его куртки, а чуть позже списала с карты 8000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая, неработающая 25-летняя жительница Бологовского района. Женщина после того, как ее доставили в полицию, во всем созналась.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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