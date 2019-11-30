Женщина в Бологое незаметно украла карту из кармана мужчины, а затем списала с нее деньги
30 ноября 56-летний житель Бологое Тверской области обратился в полицию. Мужчина рассказал, что у него украли банковскую карту в одном из кафе города.
На месте преступления следственно-оперативная группа отсмотрела камеры видеонаблюдения, опросила сотрудников кафе и составила ориентировку на подозреваемого.
Как выяснилось, эта была женщина. Заметив, что мужчина отвлекся, она залезла в карман его куртки, а чуть позже списала с карты 8000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая, неработающая 25-летняя жительница Бологовского района. Женщина после того, как ее доставили в полицию, во всем созналась.
- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU