2019-11-30T15:42:19+03:00
Происшествия

В результате тройного столкновения на Южном мосту в Твери пострадал 12-летний мальчик

Угрозы жизни нет
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Столкнулись сразу три автоСтолкнулись сразу три автоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

30 ноября на южном путепроводе в Твери произошло ДТП. На мосту столкнулись сразу три автомобиля: "Ниссан", "Шкода" и "Шевроле".

По сообщению ГУ ГИБДД УМВД России по Тверской области в результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир "Шкоды". 12-летний мальчик находился на заднем сиденье авто и был пристегнут ремнем, однако получил травмы.

Сотрудники ГИБДД уточняют, что угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина в Бологое незаметно украла карту из кармана мужчины, а затем списала с нее деньги
Встретить зиму вместе приглашают в Твери на концерте Марии Присмаковой
В поселке Элеватор Твери проверяли подозрительный предмет
Премьерный фильм «Ржев» теперь покажут в Музее Победы Москвы
Министром демографии и семейной политики Тверской области стала Светлана Ермакова
В Тверском императорском дворце можно полюбоваться отреставрированным итальянским пейзажем
48-летняя женщина, которая пропала две недели назад в Твери, обнаружена погибшей
Гран-при Тверского православного кинофестиваля «Колокол Света» получил фильм «Формы жизни»
Жителей Тверской области предупреждают об опасности менингококковой инфекции
Спектакль Воланда.net по мотивам произведения Булгакова пройдет в Твери
Приём граждан по вопросам прав инвалидов пройдёт в Тверской области
На 3,3 млн рублей оштрафованы объекты общепита в социальных организациях Тверской области
На светофоре у бассейна "Радуга" в Твери появится дополнительная секция