В результате тройного столкновения на Южном мосту в Твери пострадал 12-летний мальчик
Угрозы жизни нет
Столкнулись сразу три автоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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30 ноября на южном путепроводе в Твери произошло ДТП. На мосту столкнулись сразу три автомобиля: "Ниссан", "Шкода" и "Шевроле".
По сообщению ГУ ГИБДД УМВД России по Тверской области в результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир "Шкоды". 12-летний мальчик находился на заднем сиденье авто и был пристегнут ремнем, однако получил травмы.
Сотрудники ГИБДД уточняют, что угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU