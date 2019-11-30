В результате тройного столкновения на Южном мосту в Твери пострадал 12-летний мальчик

СЕГОДНЯ 15:24 2019-11-30T15:42:19+03:00

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30 ноября на южном путепроводе в Твери произошло ДТП. На мосту столкнулись сразу три автомобиля: "Ниссан", "Шкода" и "Шевроле".

По сообщению ГУ ГИБДД УМВД России по Тверской области в результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир "Шкоды". 12-летний мальчик находился на заднем сиденье авто и был пристегнут ремнем, однако получил травмы.

Сотрудники ГИБДД уточняют, что угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU