2019-11-30T12:55:22+03:00
Звезды

Премьерный фильм «Ржев» теперь покажут в Музее Победы Москвы

Среди зрителей - известные артисты и творческие люди
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
На большие экраны фильм выйдет 5 декабря. Фото: Официальная афиша фильма "Ржев"На большие экраны фильм выйдет 5 декабря. Фото: Официальная афиша фильма "Ржев"
Изменить размер текста:

30 ноября в московском кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы состоится второй показ премьерного фильма «Ржев». Напомним, сама премьера состоялась 27 ноября именно в Ржеве.

Военная драма на основе реальных событий была создана в преддверии 75-летия Великой Победы. Посвящена она подвигу советских солдат в Ржевской битве. Сценарий создан по повести «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева.

На этот раз гостями премьеры станут Сергей Гармаш, Пётр Буслов, Вадим Такменев, Игорь Угольников, Валерий Тодоровский, Арина Шарапова, Даниил Страхов, Игорь Петренко, Жанна Эппле, Игорь Бочкин, Андрей Руденский, Вадим Андреев, Владимир Стеклов и другие.

В широкий прокат картина выйдет уже 5 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Встретить зиму вместе приглашают в Твери на концерте Марии Присмаковой
В поселке Элеватор Твери проверяли подозрительный предмет
Министром демографии и семейной политики Тверской области стала Светлана Ермакова
В Тверском императорском дворце можно полюбоваться отреставрированным итальянским пейзажем
48-летняя женщина, которая пропала две недели назад в Твери, обнаружена погибшей
Гран-при Тверского православного кинофестиваля «Колокол Света» получил фильм «Формы жизни»
Жителей Тверской области предупреждают об опасности менингококковой инфекции
Спектакль Воланда.net по мотивам произведения Булгакова пройдет в Твери
Приём граждан по вопросам прав инвалидов пройдёт в Тверской области
На 3,3 млн рублей оштрафованы объекты общепита в социальных организациях Тверской области
На светофоре у бассейна "Радуга" в Твери появится дополнительная секция