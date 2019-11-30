Премьерный фильм «Ржев» теперь покажут в Музее Победы Москвы

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-30T12:55:22+03:00

Среди зрителей - известные артисты и творческие люди

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30 ноября в московском кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы состоится второй показ премьерного фильма «Ржев». Напомним, сама премьера состоялась 27 ноября именно в Ржеве.

Военная драма на основе реальных событий была создана в преддверии 75-летия Великой Победы. Посвящена она подвигу советских солдат в Ржевской битве. Сценарий создан по повести «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева.

На этот раз гостями премьеры станут Сергей Гармаш, Пётр Буслов, Вадим Такменев, Игорь Угольников, Валерий Тодоровский, Арина Шарапова, Даниил Страхов, Игорь Петренко, Жанна Эппле, Игорь Бочкин, Андрей Руденский, Вадим Андреев, Владимир Стеклов и другие.

В широкий прокат картина выйдет уже 5 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU