В Тверской области перед показом фильма "Ржев" состоится акция "Свеча памяти"

СЕГОДНЯ 09:20 2019-11-27T09:20:52+03:00

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Впервые фильм "Ржев" покажут на большом экране 27 ноября, в Ржеве, а 5 декабря его увидят зрители всей страны. Военная драма основанная на реальных событиях 1942 года, создана в преддверии 75-летия Великой Победы и посвящена подвигу советских солдат в ходе Ржевской битвы.

Сценарий фильма основан на повести "Искупить кровью" писателя-фронтовика, очевидца и участника событий, Вячеслава Кондратьева.

В день премьеры у стелы воинской славы в Ржеве состоится торжественная церемония возложения цветов и акция "Свеча памяти". Участие в ней примут члены патриотической организации Пост № 1, ученики ржевской школы №1 им. А.С. Пушкина, режиссёр Игорь Копылов и члены съёмочной группы фильма "Ржев". Перед началом показа они проведут встречу с гостями мероприятия.

Отметим, что в Тверской области идёт активная подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы в 2020 году. Одним из центральных событий станет открытие масштабного Ржевского мемориала Советскому солдату.

Во время инспекционной поездки во Ржев губернатор Игорь Руденя дал положительную оценку темпам и качеству работ.

Трейлер фильма Ржев.В кино с 5 декабря! Ржевская битва. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Значит, отступать нельзя Каждый из героев понимает, что живыми из этого переплета выбраться почти невозможно. В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает младший лейтенант начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей среди своих, чем вызывает презрение со стороны роты. События приобретают непредсказуемый оборот. Дата выхода в прокат в России: 5 декабря 2019 года Прокат КАРО ПРЕМЬЕР производство студии Триикс Медиа Жанр: военная драма Режиссёр: Игорь Копылов Автор сценария: Игорь Копылов По повести Вячеслава Кондратьева Искупить кровью Продюсеры: Инесса Юрченко, Сергей Щеглов Оператор: Гарик Жамгарян, Евгений Кордунский Художник-постановщик: Георгий Мичри Композитор: Максим Кошеваров, Александр Маев В ролях: Сергей Жарков, Александр Горбатов, Александр Бухаров, Иван Бахарев, Арсений Семенов, Олег Гаянов и др. Подпишись на канал: https://www.youtube.com/user/FilmproNews?sub_confirmation=1 Наши ресурсы: Официальный сайт: http://www.filmpro.ru ВК: https://vk.com/filmpronews Facebook: https://www.facebook.com/filmpro.ru Twitter: https://twitter.com/filmpronews Instagram: https://www.instagram.com/filmpronews iTunes: https://itunes.apple.com/ru/podcast/fil-m-pro-industria-kino/id386597449 Официальный канал "Фильм Про". Полные выпуски программы "Индустрия кино", новые трейлеры, эксклюзивные интервью с российскими и зарубежными звездами кино, кадры из фильмов и репортажи со съёмок фильмов, специальные репортажи с премьер и кинофестивалей, видеоблоги от корреспондентов "Индустрии кино" и "Фильм Про". Смотрите выпуски: Интервью. Российские звезды: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-iRwN0akT756yTaUs-xKuJ7of2h3eRUY Интервью. Зарубежные звезды: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-iRwN0akT76-vCapst1NKnjtTQ3U_g-c Интервью. Мастера кино: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-iRwN0akT75kuKDwfnOzEJRHLTSoCDPZ Полные выпуски Индустрии кино : https://www.youtube.com/playlist?list=PL-iRwN0akT76pLws0WYAXXwvdUYbpwIbS

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