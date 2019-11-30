48-летняя женщина, которая пропала две недели назад в Твери, обнаружена погибшей

СЕГОДНЯ 00:56 2019-11-30T01:12:19+03:00

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29 ноября стало известно, что 48-летнюю Наталию Белоусову из Твери обнаружили погибшей. Об этом сообщается на сайте "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область".

Напомним, 16 ноября женщина ушла из дома, расположенного на улице Хромова, и с тех пор о ней было ничего не известно.

Причины смерти не сообщаются, но по предварительным данным, она не носит криминального характера, так как наступила от естественных причин. По некоторым данным, женщина все это время находилась в своей машине, припаркованной у дома.

Выражаем соболезнование родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU