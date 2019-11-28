2019-11-28T19:04:11+03:00
Происшествия

В Твери ищут пропавшую 48-летнюю женщину

Она ушла из дома 16 ноября
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина пропала 16 ноября Фото: vk.com/ ВПСО "Сова" Тверь и Тверская областьЖенщина пропала 16 ноября Фото: vk.com/ ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область
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Белоусова (Ульвачева) Наталия Ивановна, 1971 года рождения, пропала в Твери. 16 ноября она ушла из дома на улице Хромова, дом 11 и до сих пор не вернулась. Ориентировка на поиск появилась в группе "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область".

Пропавшая ростом 167 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Была одета в темно-синюю куртку, темные джинсы и черные сапоги, с собой взяла телефон, сумку и документы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(910)646-34-34 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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