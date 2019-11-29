Приём граждан по вопросам прав инвалидов пройдёт в Тверской области
3 декабря с 14:00 до 16:00 в прокуратуре Тверской области состоится приём граждан по вопросам прав инвалидов, сообщает тверское отделение Фонда Соцстраха. Акция приурочена к Международному дню инвалидов по вопросам соблюдения и защиты прав инвалидов.
Приём проведут:
- начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры области Елена Осипова;
- начальник отдела социальных программ Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Маргарита Исакова;
- начальник правового отдела Тверского регионального отделения Фонда социального страхования.
Адрес регионально прокуратуры: г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 27. На приём необходимо предварительно записаться по телефонам прокуратуры: 8 (4822) 50-60-32, 50-60-61 и 32-18-73.
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