2019-11-29T17:14:33+03:00
Общество

Приём граждан по вопросам прав инвалидов пройдёт в Тверской области

Необходима предварительная запись по телефону
Виктория ТУШКОВА
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В прокуратуре Тверской области состоится приём граждан по вопросам прав инвалидовВ прокуратуре Тверской области состоится приём граждан по вопросам прав инвалидовФото: Павел СВИРИДОВ («КП»-Южно-Сахалинск»)
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3 декабря с 14:00 до 16:00 в прокуратуре Тверской области состоится приём граждан по вопросам прав инвалидов, сообщает тверское отделение Фонда Соцстраха. Акция приурочена к Международному дню инвалидов по вопросам соблюдения и защиты прав инвалидов.

Приём проведут:

- начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры области Елена Осипова;

- начальник отдела социальных программ Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Маргарита Исакова;

- начальник правового отдела Тверского регионального отделения Фонда социального страхования.

Адрес регионально прокуратуры: г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 27. На приём необходимо предварительно записаться по телефонам прокуратуры: 8 (4822) 50-60-32, 50-60-61 и 32-18-73.

ИСТОЧНИК KP.RU

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