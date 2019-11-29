2019-11-29T16:43:12+03:00
Общество

На светофоре у бассейна "Радуга" в Твери появится дополнительная секция

Об этом сообщила администрация города
Ольга ТРОФИМОВА
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У светофора на проспекте Победы появится дополнительная секцияУ светофора на проспекте Победы появится дополнительная секцияФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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В начале декабря будет модернизирован светофор, расположенный на перекрёстке проспекта Победы и улицы 15 лет Октября, вблизи бассейна "Радуга". На объект добавят отдельные секции, разрешающие поворот налево.

Как отмечают в администрации Твери, модернизация светофоров в городе ведется в плановом режиме. Движение регулируется на основе анализа транспортных потоков и в целях повышения пропускной способности наиболее оживлённых перекрёстков. В частности, это касается регулировки левых поворотов и разворотов.

Поворотные секции на светофорных объектах города - часть работы по обеспечению безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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