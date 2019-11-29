СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-29T15:08:44+03:00

На проспекте Ленина в Твери сбили пешехода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария случилась днем, 29 ноября, на проспекте Ленина, в районе дома №23/1, в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 42-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и угодила под машину.

Водитель без признаков алкогольного опьянения остался на месте ДТП, женщина получила травмы, не угрожающие жизни.

Подробности происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU