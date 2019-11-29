В Твери хотят установить мемориальную доску краеведу Марку Ильину
Вопрос установки в Твери нескольких новых мемориальных объектов депутаты обсудили на заседании постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту Тверской городской Думы.
В частности, речь шла о памятнике воинам-пограничникам в районе Краснофлотской набережной, который был создан в преддверии 100-летия образования пограничных войск, о бюсте Герою Советского Союза, генералу армии Василию Филипповичу Маргелову, установленному в канун Дня воздушно-десантных войск неподалеку от памятника воинам-интернационалистам, и мемориальной доске заслуженному работнику культуры РСФСР Марку Александровичу Ильину. В октябре 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося краеведа, а в ноябре его имя внесли в "Золотую книгу Твери".
Представленные проекты решений депутаты поддержали. Окончательное решение будет принято на заседании Тверской городской Думы.
ИСТОЧНИК KP.RU