Золотая книга Твери пополнилась именами краеведов

Старинные канделябры, чугунная витая лестница, зовущая куда-то вверх, в покои императрицы, произведения искусства на стенах - преимущественно акварель. Все таки здорово, что дворец удалось отремонтировать, все таки здорово, что новые имена в Золотую книгу Твери вносят именно в таких прекрасных интерьерах - подумалось перед началом церемонии днём 1 ноября.

В восточную башню Императорского путевого дворца прибывали гости - тверской бомонд, политики, общественники.

- Почему именно здесь решили собраться? - поинтересовались мы у председателя Тверской городской думы Евгения Пичуева.

- Восемь лет назад мы воссоздали Золотую книгу дореволюционной России. тверь была вторым городом, где возродили традицию, после Питера. Поэтому в этом году Общественная Палата города решила, что церемония пройдёт в этих исторических интерьерах, - пояснил Евгений Евгеньевич.

Он так же заверил, что отбор кандидатов в Золотую книгу - очень ответственный и серьезный. А возродили традицию для последующих поколений - чтобы помнили. В этом году в фолиант в кожаном переплете вносят имена государственного служащего, общественного деятеля, краеведа, археолога, стоявшего у истоков музейного и архивного дела в Тверской губернии, Августа Жизневского и Марка Александровича Ильина, на протяжении 50 лет возглавлявшего Тверской областной архивный отдел. Выбор пал на этих достойных мужей потому, что в этом году отмечаются их крупные памятные юбилейные даты.

С инициативой увековечить эти имена выступила Ассоциация Тверских землячеств и Тверской государственный объединенный музей. Обращение поддержали Совет Золотой книги и депутаты Тверской городской Думы.

В рамках торжественной церемонии присутствующие сказали немало тёплых слов об этих двух ярких представителях тверской интеллигенции. Председатель общественной палаты города Вадим Рыбачук озвучил ходатайства, рассмотренные Советом Золотой Книги.

Запись в фолианте закрепили подписями глава Твери Алексей Огоньков и председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев. Потом был фуршет - официанты на овальных подносах разносили гостям шампанское и воду. Отцы города предпочли безалкогольный напиток.