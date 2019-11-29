МЧС предупреждает жителей Тверской области о ледяном дожде
Спасатели опубликовали экстренное предупреждение
О неблагоприятных погодных условиях предупреждают жителей Тверской областиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Главное управление МЧС России по Тверской области со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщает, что утром и днем 29 ноября в отдельных районах Тверской области ожидается ледяной дождь, на дорогах - гололедица. Особое внимание на дорогах следует проявить жителям западных районов Верхневолжья.
Автомобилистам напоминают о соблюдении безопасного скоростного режима и дистанции при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях.
Синоптики сообщают, что предстоящие выходные также будут дождливыми.
ИСТОЧНИК KP.RU