2019-11-29T10:58:58+03:00
Общество

МЧС предупреждает жителей Тверской области о ледяном дожде

Спасатели опубликовали экстренное предупреждение
Ольга ТРОФИМОВА
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О неблагоприятных погодных условиях предупреждают жителей Тверской областиО неблагоприятных погодных условиях предупреждают жителей Тверской областиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Главное управление МЧС России по Тверской области со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщает, что утром и днем 29 ноября в отдельных районах Тверской области ожидается ледяной дождь, на дорогах - гололедица. Особое внимание на дорогах следует проявить жителям западных районов Верхневолжья.

Автомобилистам напоминают о соблюдении безопасного скоростного режима и дистанции при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях.

Синоптики сообщают, что предстоящие выходные также будут дождливыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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