2019-11-28T15:38:17+03:00
Общество

Выходные в Твери пройдут среди снега, дождя и грязи

Начало календарной зимы морозов не принесёт
Виктория ТУШКОВА
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Сырости с мокрым снегом хватит на всех.Сырости с мокрым снегом хватит на всех.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Пришло время проводить осень. Её последний месяц оказался на три градуса теплее климатической нормы и к морозам нас совсем не подготовил. Но и начало декабря щипучего морозца тоже, как ни странно, не обещает.

- К нам спешит череда атмосферных фронтов североатлантического циклона, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Давление будет понижаться, в субботу будет 735 миллиметров ртутного столба. А температура повысится, в субботу днём до +2.

Субботу вряд ли удастся назвать приятной. Будет и дождь, и снег, которые только добавят грязи. В воскресенье осадков меньше, небо нет-нет, да прояснится. Станет совсем немного холоднее: днём -2, ночью -5.

Атмосферное давление вновь потянется вверх.

А вот в понедельник, во второй половине дня, опять на 1-2 градуса потеплеет, и атмосферное давление пойдёт на снижение - вот такая круговерть.

Ожидаемая погода - настоящая головная боль. И не только для метеозависимых людей, но и для автомобилистов, ведь будет очень скользко!

ИСТОЧНИК KP.RU

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