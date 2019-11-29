В Твери вновь появились лотки с подозрительной красной икрой

СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-29T09:55:22+03:00

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На бульваре Ногина в Твери открылась ярмарка продовольственных товаров. На прилавках представлены мясо, копчености, колбасы и красная икра. Последнее наименование вызвало сомнения у местных жителей. А все по причине слишком уж доступной цены.

За банку 140-граммовой лососевой икры "с Сахалина и Камчатки" просят 200 рублей, или 500 рублей - за три банки. К слову, цена почти в два раза ниже магазинной.

Фотографиями продукта обыватели поделились в паблике "Тверь ВКонтакте". Сообщается, что "непонятно из чего сделанная красная икра" продается "по огромной скидке". Присутствующая на месте продажи женщина попыталась запретить съемку и пообещала вызвать "кого надо", но на ответное предложение вызвать полицию спешно ретировалась.

Икру продают "по огромной скидке" Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"

В комментариях к посту жители, вспоминают, что в прошлом году подобную икру уже продавали на улице, тогда ее признали контрафактной.

Поэтому, чтобы не нарваться на подделку, внимательно читайте этикетку и информацию о производителе, не покупайте икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Если продукт вызывает у вас сомнения, обращайтесь в региональное Управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU