2018-12-29T18:01:28+03:00
Общество

Более 550 банок икры полицейские изъяли у уличных продавцов в Твери

Торговали деликатесом без необходимых документов
Виктория ЖУКОВА
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Нарушители нашлись в двух районах Твери Фото: УМВД России по Тверской областиНарушители нашлись в двух районах Твери Фото: УМВД России по Тверской области
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В Твери полицейские совместно с сотрудниками территориальных органов Роспотребнадзора провели рейды, направленные на выявление и пресечение фактов реализации контрафактной икры. Прежде всего, проверку прошли места несанкционированной торговли.

На территории Московского района были выявлены факты продажи красной икры горбуши, лосося, чавычи без документов, которые подтвердили бы легальность её производства и оборота, а также качество и безопасность.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, а подозрительные банки икры в количестве 468 штук были изъяты.

Такие же нарушения были у предпринимателя в Заволжском районе. У него полицейские изъяли 88 банок икры.

Жителям напоминают самое главное правило - не покупать икру с рук и в местах несанкционированной торговли.

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