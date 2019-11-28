Исполнять обязанности главы Ржева Тверской области будет Роман Крылов
Вадим Родивилов покинул пост по собственному желанию
Исполнять обязанности главы Ржева Тверской области будет Роман Крылов Фото: ПТО
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В четверг, 28 ноября, во Ржеве Тверской области состоялось заседание Ржевской городской Думы. Один из вопросов повестки дня касался досрочного прекращения полномочий главы города Ржева Вадима Родивилова.
Напомним, что теперь уже экс-глава администрации Ржева Вадим Родивилов 25 ноября подал заявление в Ржевскую городскую думу о досрочном уходе с поста по собственному желанию. Депутаты его заявление приняли.
Обязанности главы до проведения конкурса возложены на первого заместителя главы администрации Ржева Романа Крылова.
ИСТОЧНИК KP.RU