Исполнять обязанности главы Ржева Тверской области будет Роман Крылов

СЕГОДНЯ 19:20 2019-11-28T19:20:17+03:00

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В четверг, 28 ноября, во Ржеве Тверской области состоялось заседание Ржевской городской Думы. Один из вопросов повестки дня касался досрочного прекращения полномочий главы города Ржева Вадима Родивилова.

Напомним, что теперь уже экс-глава администрации Ржева Вадим Родивилов 25 ноября подал заявление в Ржевскую городскую думу о досрочном уходе с поста по собственному желанию. Депутаты его заявление приняли.

Обязанности главы до проведения конкурса возложены на первого заместителя главы администрации Ржева Романа Крылова.

ИСТОЧНИК KP.RU