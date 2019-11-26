Глава Ржева Вадим Родивилов уходит в досрочную отставку

СЕГОДНЯ 11:23 2019-11-26T11:23:23+03:00

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Глава города Ржева Вадим Родивилов 25 ноября подал заявление в Ржевскую городскую думу о досрочном уходе с поста.

Заявление было опубликовано в социальных сетях. В документе говорится, что руководящую должность Родивилов покидает собственному желанию.

- Заявление настоящее, почему его выложили без ведома главы города, не могу сказать. Сама отставка вытекает из последнего визита губернатора области во Ржев. Он публично высказал недовольство действиями властей города в отношении благоустройства города, в отношении проводимого ремонта обелиска города Ржева, ну и в целом количеством жалоб жителей, - прокомментировал ТИА уход главы депутат Законодательного Собрания Тверской области Артём Гончаров.

Напомним, Вадим Родивилов руководит Ржевом с 2016 года. Он стал главой после того, как должности мэра и главы администрации объединили.

ИСТОЧНИК KP.RU