На площади Ленина в Твери начали устанавливать ёлку

СЕГОДНЯ 18:51 2019-11-28T19:59:16+03:00

Тверь начали украшать к Новому году Фото: Светлана Маркина

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Тверь начала подготовку к Новому году. Уже скоро город засияет праздничными огнями, а на площадях появятся ёлки и светодиодные конструкции.

Одну из главных ёлок города - на площади Ленина - уже начали монтировать. Четырнадцатиметровую искусственную красавицу украсят 30 светодиодных гирлянд и 110 шаров.

Также Центральный район Твери украсит искусственная сосна высотой 12 метров. Она появится у Кукольного театра. На нее повесят 50 шаров, 30 колокольчиков и 10 светодиодных гирлянд. На Тверской площади надуют большую фигуру Деда Мороза.

Арт-объект на площади Конституции Фото: пресс-служба администрации Твери

Арт-объект "Мишка-малышок" появился и на площади Конституции. В настоящий момент проверяется готовность и исправность других светодиодных конструкций. Зажечь иллюминацию в городе планируется к середине декабря.

А с 14 декабря в Твери начнет работать Рождественская ярмарка.

Рождественская ярмарка откроется 14 декабря Фото: пресс-служба администрации Твери

ИСТОЧНИК KP.RU