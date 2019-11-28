2019-11-28T19:59:16+03:00
Общество

На площади Ленина в Твери начали устанавливать ёлку

Четырнадцатиметровую красавицу украсят 30 гирлянд и 110 шаров
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверь начали украшать к Новому году Фото: Светлана МаркинаТверь начали украшать к Новому году Фото: Светлана Маркина
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Тверь начала подготовку к Новому году. Уже скоро город засияет праздничными огнями, а на площадях появятся ёлки и светодиодные конструкции.

Одну из главных ёлок города - на площади Ленина - уже начали монтировать. Четырнадцатиметровую искусственную красавицу украсят 30 светодиодных гирлянд и 110 шаров.

Также Центральный район Твери украсит искусственная сосна высотой 12 метров. Она появится у Кукольного театра. На нее повесят 50 шаров, 30 колокольчиков и 10 светодиодных гирлянд. На Тверской площади надуют большую фигуру Деда Мороза.

Арт-объект на площади Конституции Фото: пресс-служба администрации Твери

Арт-объект на площади Конституции Фото: пресс-служба администрации Твери

Арт-объект "Мишка-малышок" появился и на площади Конституции. В настоящий момент проверяется готовность и исправность других светодиодных конструкций. Зажечь иллюминацию в городе планируется к середине декабря.

А с 14 декабря в Твери начнет работать Рождественская ярмарка.

Рождественская ярмарка откроется 14 декабря Фото: пресс-служба администрации Твери

Рождественская ярмарка откроется 14 декабря Фото: пресс-служба администрации Твери

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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