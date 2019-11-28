В Тверской области мужчина пригласил знакомого вместе выпить и лишился денег

СЕГОДНЯ 15:54 2019-11-28T15:54:18+03:00

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В дежурную часть Редкинского отделения полиции ОМВД России по Конаковскому району обратился 20-летний житель поселка Редкино. Молодой человек сообщил, что накануне вечером распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым. После ухода гостя хозяин не досчитался 7 000 рублей.

Личность и местонахождение подозреваемого были установлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленником оказался ранее судимый, в том числе и за имущественные преступления, 20-летний местный житель.Подозреваемый дал признательные показания.

За кражу фигуранту грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU