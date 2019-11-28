Более 10 лет семья с ребенком-инвалидом не могла получить жильё в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-28T13:23:58+03:00

Женщина с ребенком инвалидом больше 10 лет ждала жилье в Твери Фото: архив "КП"

Ключи от квартиры женщина с ребенком получили после вмешательства прокуратуры

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В прокуратуру Заволжского района г. Твери обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что является матерью недееспособного ребенка-инвалида и имеет право на внеочередное получения жилья.

Выяснилось, что семья стоит на учете нуждающихся в предоставлении жилого помещения более 10 лет, но жилье так и не получила.

В защиту прав заявителей выступила прокуратура и обратилась с иском в суд об обязании органа муниципальной власти предоставить вне очереди благоустроенное жилое помещение.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Женщине вручены ключи от благоустроенной двухкомнатной квартиры в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU