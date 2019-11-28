Компания-подрядчик, которая не завершила строительство детского сада в Твери, попала в "черный список"

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-28T09:27:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Информацию о компании ООО "СтройМонтажСервис" решением комиссии Тверского УФАС России по контролю в сфере закупок внесли в список недобросовестных поставщиков. Причиной тому послужило неисполнение компанией условий контракта по строительству детского сада в районе пер. Вагонников. Соответствующее обращение было подано в УФАС департаментом ЖКХ администрации Твери.

Напомним, что договор с компанией на строительство детского сада на 150 мест был заключен в декабре прошлого года. Обществу надлежало выполнить строительно-монтажные работы на общую сумму более 136 млн. рублей. Завершить строительство должны были 31 августа 2019 года, однако фактически выполнено лишь 20% работ.

- В ходе строительного контроля выявлены нарушения процесса строительно-монтажных работ и отступления от установленных требований к качеству строительных материалов. Вышеуказанные нарушения послужили основанием для принятия заказчиком решения об одностороннем расторжении контракта, - сообщили в пресс-службе УФАС России по Тверской области.

Общество, генеральный директор, а также учредители на протяжении двух лет не смогут принимать участие в госзакупках.

ИСТОЧНИК KP.RU