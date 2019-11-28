2019-11-28T09:27:21+03:00
Общество

Компания-подрядчик, которая не завершила строительство детского сада в Твери, попала в "черный список"

Такое решение приняла комиссия Тверского УФАС России
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Недобросовестный подрядчик сорвал сроки строительства детского сада на улице Планерной Фото: пресс-служба администрации ТвериНедобросовестный подрядчик сорвал сроки строительства детского сада на улице Планерной Фото: пресс-служба администрации Твери
Изменить размер текста:

Информацию о компании ООО "СтройМонтажСервис" решением комиссии Тверского УФАС России по контролю в сфере закупок внесли в список недобросовестных поставщиков. Причиной тому послужило неисполнение компанией условий контракта по строительству детского сада в районе пер. Вагонников. Соответствующее обращение было подано в УФАС департаментом ЖКХ администрации Твери.

Напомним, что договор с компанией на строительство детского сада на 150 мест был заключен в декабре прошлого года. Обществу надлежало выполнить строительно-монтажные работы на общую сумму более 136 млн. рублей. Завершить строительство должны были 31 августа 2019 года, однако фактически выполнено лишь 20% работ.

- В ходе строительного контроля выявлены нарушения процесса строительно-монтажных работ и отступления от установленных требований к качеству строительных материалов. Вышеуказанные нарушения послужили основанием для принятия заказчиком решения об одностороннем расторжении контракта, - сообщили в пресс-службе УФАС России по Тверской области.

Общество, генеральный директор, а также учредители на протяжении двух лет не смогут принимать участие в госзакупках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области состоялся премьерный показ военной драмы "Ржев"
В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет, пострадал водитель
В Тверской области пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Пациентов из Бежецка срочно госпитализировали в Тверь
Презентация документального фильма «Три дня в Грузии» пройдет в Твери
На улице Псковской в Твери водитель на иномарке не заметил пешехода
Под Тверью охранник предприятия утонул в яме с масляной жидкостью
В Тверской области мужчина вышел на неокрепший лёд и утонул
Премьерный спектакль «Привидения» в Тверском театре драмы избавит жителей Твери от предрассудков
Первая школа звонарей открывается в Твери
Губернатор Тверской области предложил, как сделать так, чтобы по трассе М-11 ездить стало удобнее
В Тверской области мужчина публично обматерил судью, за что и поплатился
В ноябре 105 лет исполнилось жительнице Кашина Тверской области
В Тверской области ДРСУ задолжало работнику выплаты при увольнении
Житель Твери лишился банковской карты
Из автомобиля жительницы Тверской области украли деньги и мобильный телефон
Новобранцы из Тверской области отправились служить в Преображенский полк
Посетителей кулинарии в Тверской области кормили котлетами с листериями