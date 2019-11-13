Администрация Твери расторгла договор с подрядчиком, который строил детский сад на улице Планерной

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-13T12:22:51+03:00

Детский сад на Планерной не успели построить в срок Фото: пресс-служба администрации Твери

Изменить размер текста: A A

Контракт на строительство детского сада на улице Планерной в Заволжском районе Твери расторгнут по инициативе администрации города Твери в одностороннем порядке изза недобросовестной работы подрядной организации ООО «СтройМонтажСервис».

Договор с компанией на строительство детского сада на 150 мест был заключен в декабре прошлого года. Сумма контракта составила 130,9 млн рублей. Завершить строительство должны были 31 августа 2019 года, но подрядчик в установленные сроки не уложился.

По состоянию на октябрь 2019 года подрядчик выполнил лишь часть работ – была произведена кирпичная кладка первого и второго этажей, возведены межэтажные перекрытия. За срыв сроков работ подрядчику придется выплатить штраф и неустойку.

Дальнейшая судьба недостроенного садика уже определена. Здание законсервируют на зиму и будут искать нового подрядчика.

Как сообщили в городской администрации, планируется, что до 1 сентября 2020 года детский сад на улице Планерной будет введен в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU