СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-27T09:58:49+03:00

В дорожных авариях в Тверской области за минувшие сутки никто не пострадал Фото: Кирилл ЧАЩИН

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За минувшие сутки на территории Тверской области дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не произошло. Об этом утром, 27 ноября, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Конечно, без ДТП не обошлось. Так, вечером, 26 ноября, на набережной Афанасия Никитина иномарка "Киа" после столкновения с "Рено" опрокинулась на бок. А в Вышнем Волочке очередная фура застряла под "мостом глупости". У большегруза снесло фургон. Госавтоинспекция Тверской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными в осенне-зимний период при ухудшении погодных условий.

Водителей в условиях ограниченной видимости просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. А пешеходов - переходить проезжую часть только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в безопасности движения; использовать световозвращающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU