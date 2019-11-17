Опубликован трейлер военной драмы «Ржев»

СЕГОДНЯ 08:36 2019-11-17T08:36:53+03:00

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5 декабря, в день 78 годовщины начала контрнаступления Красной армии в битве за Москву, начавшемся именно в Калининской (Тверской) области, на экраны выходит фильм «Ржев».

Военная драма снята по повести фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью».

Языком кинематографа рассказывается о сутках боёв за реальное село Овсянниково подо Ржевом. Настроение фильма очень реалистичное, ведь Вячеслав Кондратьев сам был участником тех боёв. Вот что он говорил:

- Для солдат всё тогда происходившее было трудными, очень трудными, но всё-таки буднями. Они не знали, что это был подвиг.

Режиссёр картины и автор сценария - Игорь Копылов.

Краткий спойлер — в фильме нет ни одной женской роли.

Трейлер фильма Ржев.В кино с 5 декабря! Ржевская битва. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Значит, отступать нельзя Каждый из героев понимает, что живыми из этого переплета выбраться почти невозможно. В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает младший лейтенант начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей среди своих, чем вызывает презрение со стороны роты. События приобретают непредсказуемый оборот. Дата выхода в прокат в России: 5 декабря 2019 года Прокат КАРО ПРЕМЬЕР производство студии Триикс Медиа Жанр: военная драма Режиссёр: Игорь Копылов Автор сценария: Игорь Копылов По повести Вячеслава Кондратьева Искупить кровью Продюсеры: Инесса Юрченко, Сергей Щеглов Оператор: Гарик Жамгарян, Евгений Кордунский Художник-постановщик: Георгий Мичри Композитор: Максим Кошеваров, Александр Маев В ролях: Сергей Жарков, Александр Горбатов, Александр Бухаров, Иван Бахарев, Арсений Семенов, Олег Гаянов и др. Подпишись на канал: https://www.youtube.com/user/FilmproNews?sub_confirmation=1 Наши ресурсы: Официальный сайт: http://www.filmpro.ru ВК: https://vk.com/filmpronews Facebook: https://www.facebook.com/filmpro.ru Twitter: https://twitter.com/filmpronews Instagram: https://www.instagram.com/filmpronews iTunes: https://itunes.apple.com/ru/podcast/fil-m-pro-industria-kino/id386597449 Официальный канал "Фильм Про". Полные выпуски программы "Индустрия кино", новые трейлеры, эксклюзивные интервью с российскими и зарубежными звездами кино, кадры из фильмов и репортажи со съёмок фильмов, специальные репортажи с премьер и кинофестивалей, видеоблоги от корреспондентов "Индустрии кино" и "Фильм Про". Смотрите выпуски: Интервью. Российские звезды: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-iRwN0akT756yTaUs-xKuJ7of2h3eRUY Интервью. Зарубежные звезды: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-iRwN0akT76-vCapst1NKnjtTQ3U_g-c Интервью. Мастера кино: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-iRwN0akT75kuKDwfnOzEJRHLTSoCDPZ Полные выпуски Индустрии кино : https://www.youtube.com/playlist?list=PL-iRwN0akT76pLws0WYAXXwvdUYbpwIbS

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