Тверские борцы стали третьими на Кубке России по самбо

СЕГОДНЯ 20:38 2019-11-26T20:38:36+03:00

Тверские борцы поднялись на третью ступень пьедестала на Кубке России по самбо Фото: областной спорткомитет

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В универсальном зале Международной Олимпийской Академии Спорта в городе Кстово Нижегородской области прошел Кубок России 2019 по самбо.

По данным областного спорткомитета, тверскую СШОР по видам единоборств представлял вице-чемпион России и Европы 2019 года в весовой категории 77 кг, участник сборной России по ММА Евгений Морозов.

На Кубке России по боевому самбо Евгений выступал в категории 82 кг. В борьбе с более "тяжелыми" соперниками Евгений Морозов одержал две убедительные победы и завоевал бронзовую медаль

Также на третью ступень пьедестала поднялся 29-летний мастер спорта Роман Бобиков, выступавший в весовой категории "+100 кг". Воспитанник заслуженного тренера России Петра Каверзина одержал две досрочные победы в 1/8 и 1/4 финала. Но в полуфинале уступил мастеру спорта Ивану Тачкову из Уральского федерального округа.

В поединке над соперником из Белгородской области Роман взял верх и поднялся на третью ступень пьедестала.

ИСТОЧНИК KP.RU